2020-07-28T09:41:48+03:00
Звезды

В Перми начнет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом

Зрителям покажут «Холопа», «Лед-2» и «Танки»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В автокинотеатре покажут и совсем свежие фильмы, например, "Холопа".В автокинотеатре покажут и совсем свежие фильмы, например, "Холопа".Фото: кадр из фильма
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В Перми в эту пятницу, 31 июля, откроется автокинотеатр. Каждые пятницу, субботу и воскресенье по 12 сентября включительно на парковке перед ТРК «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114) будут проходить бесплатные кинопоказы и концерты под открытым небом.

Показы фильмов будут проходить каждую пятницу и воскресенье в 20.00, а по субботам в 20.00 зрителей ждут концертные программы.

31 июля состоится показ фильма «Война Токов» (16+) режиссера Альфонсо Гомез-Рейона. Действие истории происходит в конце XIX века, когда в США разворачивается ожесточенная промышленная война за поставку энергии. Эдисон и Вестингауз работают в двух конкурирующих компаниях, одна из которых продвигает постоянный ток, а вторая — переменный.

В субботу, 1 августа, Пермский академический Театр-Театр представит свою концертную программу с яркими фрагментами из знаменитых спектаклей: «Винил» (18+) и «Jesus Christ Superstar» (18+), «Алые паруса» (12+), спектакля «Географ глобус пропил» (12+) и концерта «Двое в городе» (6+) в исполнении ведущих артистов театра.

В воскресенье, 2 августа, зрителей приглашают на показ советского кинофильма «Асса» (16+) с участием Виктора Цоя и Бориса Гребенщикова.

Также в августе покажут ленты «Курьер» (6+), «Мэри Поппинс, до свиданья» (0+), «Маленькая Мисс Дулитл» (0+), «Танки» (12+), «Домовой» (12+), «Лед-2» (12+), «Холоп» (12+).

Количество мест в автокинотеатре строго ограничено – площадка рассчитана на 250 машин, поэтому рекомендуется приезжать чуть заранее, чтобы гарантированно разместиться на месте. Предварительной регистрации не требуется, сообщили в Минкульте Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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