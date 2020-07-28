Стало известно о состоянии школьника, которого нашли в пермской больнице

28 Июль 2020 2020-07-28T16:40:10+03:00

Парень под капельницей и весь в гематомах Фото: Василий Вахрин

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- Прохожие видели, как он едет на велосипеде и кричит, - рассказывает тетя пропавшего школьника Анна.

Напомним, 27 июля 16-летний Назар уехал кататься на велосипеде и пропал. Около 23.00 он позвонил бабушке и сказал, что едет домой, но так и не приехал, а телефон подростка перестал отвечать.

Днем 28 июля тете школьника позвонили и сказали, что он находится в больнице.

- Звонила медсестра и сказала, что увидела публикацию в соцсетях о розыске Назара, - рассказывает Анна. - Сообщила, что он находится в больнице в отделении интенсивной терапии.

Анна вместе с бабушкой Назара полетели в медучреждение.

- Что именно произошло, мы не знаем. Назар лежит без сознания под капельницей, - рассказывает Анна. - Он весь в гематомах. Как придет в себя, спросим. Но очевидцы говорят, что видели, как он едет на большой скорости на велосипеде и кричит. Он страдает эпилепсией. Видимо, припадок застал его, когда он ехал на велосипеде.

Анна поблагодарила всех, кто участвовал в поисках ее племянника.

- Большое спасибо полицейским, врачам, неравнодушным пермякам, инспектору по делам несовершеннолетних, которая тоже внесла свой вклад в поиски Назара, - говорит Анна. - Не знаю, чтобы бы мы делали без их помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU