2020-07-28T15:48:20+03:00
Происшествия

В Перми во время работ с высоты упал 37-летний монтажник

Мужчину с травмами госпитализировали в больницу
Анна Маркова
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«Скорая» отвезла мужчину в больницу, он получил травмы.«Скорая» отвезла мужчину в больницу, он получил травмы.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми, несчастный случай произошел в Кировском районе Перми, 27 июля. В здании на улице Ушакова, 24, при выполнении монтажных работ с высоты 7 метров упал 37-летний мужчина. Он получил травмы и госпитализирован бригадой медиков в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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