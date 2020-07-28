В Перми во время работ с высоты упал 37-летний монтажник

28 Июль 2020 2020-07-28T15:48:20+03:00

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В Перми, несчастный случай произошел в Кировском районе Перми, 27 июля. В здании на улице Ушакова, 24, при выполнении монтажных работ с высоты 7 метров упал 37-летний мужчина. Он получил травмы и госпитализирован бригадой медиков в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU