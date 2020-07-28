2020-07-28T14:10:01+03:00
Происшествия

В Перми насмерть разбилась женщина, выпавшая с четвертого этажа

Трагедия произошла около полуночи в Кировском районе города
Виктор Правдин
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Пострадавшая скончалась до приезда медиковПострадавшая скончалась до приезда медиковФото: Василий Вахрин
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Трагический случай произошел в понедельник, 27 июля, в Кировском районе Перми. Около 23.00 из окна дома по улице Калинина, 74 выпала 40-летняя женщина.

На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Но, к сожалению, пострадавшая скончалась до приезда медиков. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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