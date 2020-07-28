«Я тебя люблю, еду домой». В Перми после звонка родственникам пропал 16-летний школьник

В Перми сутки ищут пропавшего 16-летнего парня. Тетя пропавшего Анна рассказала «Комсомолке» подробности произошедшего.

- Он живет с бабушкой в доме на улице Мира, 78а, - рассказывает Анна. - В день исчезновения он немного с ней повздорил и уехал кататься на велосипеде. Около 23.00 он позвонил бабушке, сказал, что очень ее любит и что едет домой. Но до дома так и не доехал. С тех пор его телефон недоступен.

Родственники пропавшего добавили, что пропавший учится в школе, но друзей у него практически нет. Обычно он катается на велосипеде в парках или на спорт площадках.

- Он очень импульсивный, - продолжает Анна. - Если видит какой-то конфликт, сразу идет разбираться. Ума не приложу, где он может быть. Мы написали заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление о розыске поступило 27 июля. Правоохранители занимаются поиском пропавшего.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 102 и 8-922-307-26-30.

UPD: 27 июля стало известно, что школьника нашли. После ночной велопрогулки он оказался в больнице.

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