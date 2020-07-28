2020-07-28T09:48:21+03:00
Происшествия

В Перми с 14 этажа выпал молодой мужчина

Трагедия произошла днем в Мотовилихинском районе города
Виктор Правдин
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Мужчина скончался до прибытия сотрудников скорой помощиМужчина скончался до прибытия сотрудников скорой помощиФото: Василий Вахрин
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Трагедия произошла в понедельник, 27 июля, в Мотовилихинском районе Перми. Около 13.00 с 14 этажа здания по бульвару Гагарина, 70 выпал 32-летний мужчина.

От полученных травм выпавший мужчина скончался до прибытия сотрудников скорой помощи. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. Причины произошедшего не уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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