2020-07-28T07:38:15+03:00
Общество

В Прикамье после лечения коронавируса выписали еще 15 пациентов

Под наблюдением медиков остаются 2704 человек
Анна Маркова
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На утро 28 июля общее число выявленных заболевших составляет 5578 человека.На утро 28 июля общее число выявленных заболевших составляет 5578 человека.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений Прикамья выписано еще 15 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в регионе на 28 июля - 4158.

Под наблюдением специалистов остаются 2704 жителей Пермского края. На утро 28 июля общее число выявленных заболевших составляет 5578 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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