Коронавирус в Перми последние новости на 28 июля 2020: в Прикамье зараженных по-прежнему нет только в Косинском округе

По данным Роспортебнадзора, в Прикамье за минувшие сутки было выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 42 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5578, - сообщили в краевом Минздраве. - Ежесуточный прирост больных составил 1,4 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 26 июля – 0,9). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

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Инфографика: Яндекс.

По данным Минздрава, из 76 новых инфицированных – 27 мужчин, 42 женщины, 7 детей (2 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 40 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Также, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 135 летальных исходов от COVID-19. Еще 89 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Новые заболевшие проживают в 18 территориях региона.

Как проинформировали в краевом оперштабе, наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (44), 5 новых заболевших в Чайковском, по 4 инфицированных выявлено в Сивинском, Бардымском округах и Верещагино, по 2 заболевших – в Юрлинском округе и Горнозаводске, еще по 1 – в Кудымкаре, Добрянке, Ильинском, Краснокамске, Кудымкарском, и Куединском округах, Лысьве, Нытве, Осе, Октябрьском и Чернушке.

В общей сложности в Пермском крае выявлено 5578 случаев заболевания COVID-19. «Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.