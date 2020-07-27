В Перми окончены поиски пропавшей женщины
- Найдена, жива, - сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой в посте о пропавшей 63-летней Вере. П.
Напомним, 63-летняя Вера ушла ночью 26 июля из дома по улице Менжинского, 53а, и пропала. Сообщалось, что женщина нуждается в медицинской помощи. На поиски пропавшей отправились родственники волонтеры и правоохранители.
В понедельник, 27 июля, волонтеры сообщили, что нашли женщину. Где все это пропадала пенсионерка, не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU