2020-07-27T21:46:56+03:00
Общество

В Перми окончены поиски пропавшей женщины

Ее искали родственники, волонтеры и полицейские
Виктор Правдин
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Вера П. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/VKВера П. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/VK
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- Найдена, жива, - сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой в посте о пропавшей 63-летней Вере. П.

Напомним, 63-летняя Вера ушла ночью 26 июля из дома по улице Менжинского, 53а, и пропала. Сообщалось, что женщина нуждается в медицинской помощи. На поиски пропавшей отправились родственники волонтеры и правоохранители.

В понедельник, 27 июля, волонтеры сообщили, что нашли женщину. Где все это пропадала пенсионерка, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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