В Перми разыскивают 17-летнего юношу
Родители молодого человека обратились за помощью к волонтерам
Евгений Янковский.
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В Перми 26 июля ушел из дома и не вернулся 17-летний Евгений Янковский (Попов). О том, что молодой человек пропал сообщает поисковый отряд «Лиза Арлет». Он может находиться в любом районе Перми.
Приметы: рост 182 см, русые волосы, серые глаза, телосложение худощавое.
Был одет: белая футболка, светло-серые джинсы, черные кожаные кроссовки, с собой у него был черный рюкзак.
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ИСТОЧНИК KP.RU