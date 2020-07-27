В Перми разыскивают 17-летнего юношу

27 Июль 2020 2020-07-27T14:41:02+03:00

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В Перми 26 июля ушел из дома и не вернулся 17-летний Евгений Янковский (Попов). О том, что молодой человек пропал сообщает поисковый отряд «Лиза Арлет». Он может находиться в любом районе Перми.

Приметы: рост 182 см, русые волосы, серые глаза, телосложение худощавое.

Был одет: белая футболка, светло-серые джинсы, черные кожаные кроссовки, с собой у него был черный рюкзак.

Инфорги поиска: Алена 89519230980, Евгения 89824673098

ИСТОЧНИК KP.RU