В Пермском каре медики вылечили от коронавируса еще 13 человек
Под наблюдением специалистов остаются 2586 жителей Пермского края
На утро 27 июля общее число выявленных заболевших составляет 5502 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае за предыдущие сутки из больниц Прикамья выписано еще 13 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе с начала пандемии 4143. Под наблюдением специалистов остаются 2586 жителей Пермского края. На утро 27 июля общее число выявленных заболевших составляет 5502 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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