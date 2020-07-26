Коронавирус в Перми последние новости на 24 июля 2020: в больницах с COVID-19 находятся 823 человека
По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, общее количество заболевших коронавирусом в регионе на утро 27 июля составило 5502. За минувшие сутки в Прикамье выявили 73 новых случая заражения коронавирусом: 37 человек проходят лечение в больницах, 36 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Из 73 новых инфицированных – 23 мужчины, 46 женщин, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.
Режим самоизоляции в регионе продлили до 11 августа. Инфографика: краевой оперштаб
Ежесуточный прирост больных составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на утро 27 июля составляет 0,9.
За минувшие сутки в Пермском крае выявили 73 новых случая заражения COVID-19. Инфографика: Яндекс
Напомним, что пятницу, 24 июля, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае продлили режим самоизоляции до 11 августа. Однако власти пошли на ряд послаблений и разрешили возобновить работу некоторых отраслей.
Инфографика: краевой оперштаб
С 24 июля свою деятельность возобновили:
- фитнес-центры (без саун, бассейнов, бань);
- торговые центры без ограничения по площади (исключение: зоны фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатры);
- разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий (без зрителей);
- продовольственные и непродовольственные ярмарки;
- турфирмы по предварительной записи;
- санатории при наличии лицензии на медицинскую деятельность откроются 27 июля;
- архивы без использования читальных залов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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