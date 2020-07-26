Коронавирус в Перми последние новости на 24 июля 2020: в больницах с COVID-19 находятся 823 человека

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, общее количество заболевших коронавирусом в регионе на утро 27 июля составило 5502. За минувшие сутки в Прикамье выявили 73 новых случая заражения коронавирусом: 37 человек проходят лечение в больницах, 36 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 73 новых инфицированных – 23 мужчины, 46 женщин, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.

Режим самоизоляции в регионе продлили до 11 августа. Инфографика: краевой оперштаб

Ежесуточный прирост больных составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на утро 27 июля составляет 0,9.

За минувшие сутки в Пермском крае выявили 73 новых случая заражения COVID-19. Инфографика: Яндекс

Напомним, что пятницу, 24 июля, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Перми и Пермском крае продлили режим самоизоляции до 11 августа. Однако власти пошли на ряд послаблений и разрешили возобновить работу некоторых отраслей.

Инфографика: краевой оперштаб

С 24 июля свою деятельность возобновили:

- фитнес-центры (без саун, бассейнов, бань);

- торговые центры без ограничения по площади (исключение: зоны фудкортов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатры);

- разрешается проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий (без зрителей);

- продовольственные и непродовольственные ярмарки;

- турфирмы по предварительной записи;

- санатории при наличии лицензии на медицинскую деятельность откроются 27 июля;

- архивы без использования читальных залов.