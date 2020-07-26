В Пермском крае окончены поиски пропавшего неделю назад мужчины
«Найден! Жив!» - написали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" под постом о пропавшем 41-летнем Алексее Л.
Напомним, 17 июля 41-летний Алексей Л. надел камуфляжный костюм, черные сапоги и кожаную кепку, взял белый холщовый мешок, отправился в лес возле поселка Кебраты Гайнского района и пропал. На поиски мужчины отправились волонтеры, правоохранители и родственники.
25 июля его нашли живым и здоровым. Где все это пропадал Алексей, не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU