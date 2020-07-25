«Я хочу ему в ноги поколниться!». В Прикамье разыскали второго мужчину, который спас тонущего школьника от смерти

25 Июль 2020 2020-07-25T09:40:01+03:00

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10 июля на городском пруду в Березниках 33-летний горнорабочий «Уралкалия» Дмитрий Луханин вытащил из воды тонущего шестиклассника. Тот уже не дышал. Но на крики о помощи к месту ЧП из-за камышей выбежал мужчина лет 40-45. Он начал реанимировать мальчика. После минуты искусственного дыхания ребенок задышал. Очень быстро приехала «скорая», и подростка увезли в реанимацию. Вскоре он пошел на поправку.

Как мы уже писали, мама школьника рассказала, что сын твердо решил покреститься, а крестным отцом просил стать того человека, который спас его.

- Очень прошу откликнуться и второго мужчину, я тоже хочу в ноги ему поклониться! – сказала мама мальчика.

О геройском поступке двух мужчин – один вытащил ребенка из воды, второй – реанимировал его – узнали в МЧС. Спасатели кинули клич в соцсетях, чтобы найти неравнодушных героев. Дмитрия разыскали – сообщение в группе увидела его супруга и откликнулась. И вот сейчас удалось разыскать и второго героя.

- К сожалению, Андрей попросил не называть его фамилию, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - О том, что сотрудники Главного управления МЧС России по Пермскому краю разыскивают человека, проводившего реанимационные действия и вернувшего к жизни мальчика, он слышал. Но, по словам героя, он абсолютно непубличный человек и попросил оставить его имя в тайне. «Мы приехали с друзьями окунуться на пруд, - рассказал Андрей, - как вдруг услышали крики женщины, что кто то тонет. Несколько мужчин сразу же бросились нырять и один из них вытащил парня за плавки из воды. Мы его вытащили на берег, парень уже не дышал. Мы начали оказывать первую помощь, и после проведения реанимационных действий у парня появилось дыхание, все закончилось благополучно».

Как оказывать первую помощь при утоплении, Андрей знает с детства. После происшествия Андрей поинтересовался самочувствием подростка в больнице и был рад, что все закончилось хорошо.

- Выражаем благодарность Андрею и Дмитрию за спасение подростка, - написала спасатели на официальном сайте ГУ МЧС Прикамья. - Они поступили как настоящие мужчины, действовали четко и быстро, а главное, знали, как оказывать первую помощь. Главное управление МЧС России будет ходатайствовать о награждении героев.

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ИСТОЧНИК KP.RU