В выходные в Перми у шести автобусов поменяется маршрут

24 Июль 2020 2020-07-24T18:21:06+03:00

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В субботу, 25 июля, и в воскресенье, 26 июля, на инженерных сетях, расположенных на участке улицы Карпинского от улицы Рязанской до улицы Советской Армии, будут проводится ремонтные работы. В связи с этим изменятся маршруты пяти автобусов.

Автобус №4 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» в направлении микрорайона Нагорный будет следовать по улицам Карпинского, Советской Армии, Мира, Космонавта Леонова, Геологов и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы будут идти по улицам Космонавта Леонова, Мира, Советской Армии, Карпинского и далее по маршруту. Посадка и высадка пассажиров в обоих направлениях будет осуществляться на временном остановочном пункте «Школа №3» по улице Советской Армии после поворота с улицы Карпинского (только в направлении микрорайона Нагорный), а также на остановочных пунктах «улица Танкистов», «улица 9-го Мая», «Дворец культуры им. Гагарина», «улица Одоевского», «улица Космонавта Леонова», «улица Беляева» и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Схема временного маршрута. Фото: gorodperm.ru

Автобус №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» в направлении от улицы Милиционера Власова поедет по улицам Карпинского, Рязанской, Шахтерской, проспекту Декабристов с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте «Авиагородок» по улице Карпинского перед поворотом на улицу Рязанскую, на остановочных пунктах «театр «Ироничная компания», «улица Веры Засулич» и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Схема временного маршрута. Фото: gorodperm.ru

Автобус №29 «улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» в направлении от проспекта Декабристов поедет по улицам Шахтерской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования с осуществлением посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «улица Веры Засулич», «театр «Ироничная компания» и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Схема временного маршрута. Фото: gorodperm.ru

Автобус №47 «Мачтобаза – порт Пермь – аэропорт «Бахаревка» в направлении аэропорта «Бахаревка» будет укорочен до остановочного пункта «Микрорайон Ераничи», далее – по улице Советской Армии в направлении Мачтобазы с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте «Школа №3» по улице Советской Армии, после поворота с улицы Карпинского и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Схема временного маршрута. Фото: gorodperm.ru

Автобус №56 «станция «Пермь-2» – микрорайон Крохалева» в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Карпинского, Стахановской, Мира, Качалова (обратно по Одоевского), Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования с осуществлением посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «улица Стахановская (по улице Мира)», «улица Чайковского», «улица Советской Армии», «улица 9-го Мая», «Дворец культуры им. Гагарина», «улица Одоевского», временном остановочном пункте «Авиагородок» (по улицам Рязанской и Карпинского) и на существующих автобусных остановочных пунктах.

Схема временного маршрута. Фото: gorodperm.ru

Автобус №59 «микрорайон Юбилейный – аэропорт «Бахаревка» – улица Милиционера Власова» в направлении аэропорта «Бахаревка» будет курсировать до конечного остановочного пункта «микрорайон Ераничи» и далее по улицам Советской Армии, Карпинского (в направлении микрорайона Юбилейный), проспекту Декабристов с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте «Школа №3» по улице Советской Армии, после поворота с улицы Карпинского и на существующих автобусных остановочных пунктах. В направлении улицы Милиционера Власова в прямом и обратном направлениях маршрут будет следовать по улицам Карпинского, Советской Армии, Мира с осуществлением посадки и высадки пассажиров на временном остановочном пункте «Школа №3» по улице Советской Армии, после поворота с улицы Карпинского, на остановочных пунктах «улица Танкистов», «улица 9-го Мая», «Дворец культуры им. Гагарина», «улица Одоевского» и на существующих остановочных пунктах.

Схема временного маршрута. Фото: gorodperm.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU