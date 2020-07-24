Заседание оперштаба: в Перми продлили ограничительные меры

В Перми прошел оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе. На нем выступил глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев. Он доложил текущую эпидемиологическую обстановку и отметил, что за последние дни у нас снизился темп заболеваемости коронавирусной инфекцией. Глава ведомства заявил, что пермяки стали пренебрегать средствами индивидуальной защиты и приходят в места массового скопления людей без масок.

После выступления Костарева глава Прикамья Дмитрий Махонин попросил Марию Геворгян - замруководителя администрации региона по правовым вопросам - озвучить проработанные предложения по смягчению ограничительных мер в указ:

Итак, ограничительные меры продлены до 11 августа, однако разрешена работа торговых центров, вез ограничений к площади, за исключением работы кинотеатров, зон фудкортов, включая прием и выдачу заказов, аттракционов, игровых автоматов и развлекательных услуг.

Разрешено участие во всероссийских спортивных мероприятиях без зрителей.

Разрешается открыть офисы для заключения и расторжения договоров с туристами и туристическими группами. В них должны находится не более одного туриста или одного заказчика по предварительной записи.

Разрешается продажа на продовольственных и непродовольственных ярмарках.

Прием и размещение в санаторно-курортных организациях и санаториях.

Фитнес-центров, фитнесс-клубов, тренажерных клубов, за исключением бассейнов, бань, саун.

Откроется государственные архивы, без читальных залов.

В завершении оперштаба Дмитрий Махонин обратился к жителям региона беречь свое здоровье и окружающих, соблюдать масочный режим.

«Если мы этого не делаем, у нас есть определенные угрозы. Как бы тяжело не было, постарайтесь нам помочь, максимально соблюдать масочный режим. Это позволит нам думать о дальнейших снятиях ограничений. Нужно возвращаться к нормальному образу жизни, открытии общих залов кафе, проведении массовых мероприятий. Если ситуация будет благоприятной, Роспотребнадзор пойдет нам на встречу и мы сможем снять ограничения. Для этого нам необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора».