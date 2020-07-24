«Налили воду в пакет и замотали узел». В Перми живодеры пытались избавится от котят
В Перми мальчики гуляли по району, нашли пакет с водой, завязанный в узел. Когда они его открыли, то увидели ужасную картину: в нем, захлебываясь в воде, лежали пять маленьких котят, об этом сообщает телеграм-канал «Пермская тележка».
Мальчики не растерялись спасли котят и отвезли в ветклинику. С котятами все хорошо. Мальчишки забирают их домой, выходят и позднее хотят отдать котят в добрые руки.
Автор поста пишет: «Хотела сфотографировать героев, но они не разрешили, зато котят дали сфоткать».
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ИСТОЧНИК KP.RU