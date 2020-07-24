2020-07-24T10:34:59+03:00
Происшествия

Пермяку, который выбросил далматинца с пятого этажа, грозит три года колонии

Уголовное дело в отношении живодера возбудили по статье «Жестокое обращение с животными»
Анна Маркова
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Мужчина выбросил собаку из окна на пятом этаже.Мужчина выбросил собаку из окна на пятом этаже.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми полиция возбудила уголовное дело на живодера, который с пятого этажа выбросил старого далматинца. Напомним, этот бесчеловечный случай произошел вначале июля в Индустриальном районе.

Хозяин собаки сбросил ее из окна пятого этажа, за то, что она сделала лужу в квартире. 10-летний далматинец умер через несколько минут под окнами дома. В соседней комнате в это время были его жена и двое маленьких детей. Соседи подняли шум, увидев умирающее животное и вызвали на место полицию. Через несколько дней живодер сбежал, прятался от правоохранителей. Теперь ему предстоит ответить за свой поступок.

- Возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 245 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по городу Перми.

«Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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