В Перми отец двоих детей замотал пасть скотчем далматинцу и скинул собаку с 5 этажа

- Ты меня достала, опять нагадила, - кричал Константин (имя героя изменено - Ред.) своей собаке Леди! Мужчина закрыл дверь в комнату, где жена и двое маленьких детей смотрели телевизор, заклеил далматинцу пасть скотчем и выбросил из окна 5 этажа.

«Дома сидеть начал и озлобился»

Это жестокая человеческая подлость произошла 4 июля, в Индустриальном районе Перми. Хозяин собаки, Константин, примерно полгода сидит дома с двумя маленькими детьми, не работает. На работу вышла его жена Юлия. Раньше он зарабатывал временным шабашками. Соседи говорят, руки у него золотые, все может и по электрике, и ремонт, но последнее время заметно изменился.

- Последнее время какой-то озлобленный стал, выпивает часто, ругаются они без конца, но детей и жену не трогал, - рассказывают соседи. - Раньше такого не было. С ними даже мать его жить не смогла, из-за ругани, хотя это ее квартира, она снимает теперь себе жилье.

В тот день уже поздно вечером около 10 часов пол дома переполошилось, соседи выбежали на улицу.

- Я в окно увидела, что-то упало, глянула, чуть не обомлела, Леди, далматинец соседский, выскочила туда, - дрожащим голосом вспоминает соседка Константина. - Морда скотчем замотана, она еще жива была пару минут, мучилась, бедная, а потом умерла.

Родились дети, собака стала не нужна

Далматинцу Леди около 10 лет. По словам соседей, последнее время очень исхудала. Хозяева с ней гуляли, но не часто.

- Раньше Леди такая красивая была, высокая, на длинных лапах, игривая, все ее знали, дети любили очень. Юля говорила, что у собаки проблемы с почками и еще что-то, болеет последнее время часто. Вот и справляла нужду дома.

В этот вечер, Леди сделала в квартире лужу. Константин решил избавиться от собаки зверским способом.

- Юлька выскочила на улицу, когда все случилось, мы все на нее, - вспоминают соседи. - Она на нас орет. - Сказала, что услышала, как Костя скотч наматывает, а потом взял собаку в охапку и бросил с окна. Им собака после рождения детей не нужна стала, некогда ей было заниматься. Но ведь нельзя так над животным издеваться. Можно было отдать в приют.

Соседи едва не устроили самосуд

Соседи, узнав, что случилось, едва не устроили самосуд. Но потом, живодер вытолкнул их из квартиры и забаррикадировался. На место приехала полиция. К себе он их так и не пустил. Уже ночью к ним приехал родственник Юлии и унес собаку, чтобы похоронить.

- В полиции зарегистрирован материал, по данному происшествию, проводится проверка, - сообщили «КП» в ГУ МВД по Пермскому краю.

После этого ЧП Константин сбежал из дома и живет у родственников. С нашим корреспондентом Юлия разговаривать не захотела.

- У меня температура 39.5, может коронавирус, хотите рискнуть? - заявила через железную дверь женщина.

СПРАВКА «КП»

Если будет возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», Константину грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.