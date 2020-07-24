2020-07-24T07:47:58+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса вылечились еще 15 человек

Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе 4101
Анна Маркова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Прикамье за предыдущие сутки из больниц выписали еще 15 пациентов, после лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 4101.

Под наблюдением специалистов остаются 2799 жителей Пермского края. На утро 23 июля общее число выявленных заболевших составляет 5283 человек.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

00:00
00:00

ЧИТАТь ТАКЖЕ:

Коронавирус в Пермском крае, последние новости на 24 июля 2020: антилидерами по заболеваемости остаются Пермь и Березники

Коэффициент распространения COVID-19 в регионе составляет 0,9 (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае двое молодых людей залили в фонтан 10 бутылок мыла
В Пермском крае от коронавируса вылечились еще 15 человек
В Пермском крае перевернулся автомобиль, погиб водитель
В Прикамье активизировались клещи
В Перми жильцы дома, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры
15-летний подросток, упавший с гидроцикла, скончался в больнице в Пермском крае
Трудности перевоза: Райффайзенбанк выяснил, что пугает россиян при переезде на юг
В Перми на новостройке нарисовали портрет Владимира Маяковского
В Перми легковушка сбила мать с двумя детьми
В Пермском крае на сотрудника ГУФСИН завели уголовное дело
Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на все» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги
В Перми из психиатрической больницы ушел пациент
Год бесплатно по кредитной карте Райффайзенбанка, оформленной с кредитом!
В Перми коронавирус выявили еще у 72 человек
«Решение Ростехнадзора будем оспаривать». В ПСК не согласны с выводами экспертизы по трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»
В Перми к берегу Камы прибило труп молодого мужчины в джинсах
В Пермском крае легковушку согнуло пополам, погиб 26-летний пассажир
От коронавируса выздоровели еще 17 пермяков
Туристам, приезжающим в Пермский край, могут вернуть до 15 000 рублей
В Перми ушел из дома и пропал молодой мужчина
В Перми часть Комсомольского проспекта закроют для движения
В рамках нацпроекта на дорогах Прикамья установили еще 12 комплексов фотовидеофиксации
«До чего дошел прогресс». Пермский предприниматель отправил на конференцию вместо себя робота-двойника
В Перми пропала 37-летняя женщина
«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий