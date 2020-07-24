В Пермском крае от коронавируса вылечились еще 15 человек

24 Июль 2020 2020-07-24T07:47:58+03:00

Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе 4101

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В Прикамье за предыдущие сутки из больниц выписали еще 15 пациентов, после лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 4101.

Под наблюдением специалистов остаются 2799 жителей Пермского края. На утро 23 июля общее число выявленных заболевших составляет 5283 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU