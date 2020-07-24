В Пермском крае от коронавируса вылечились еще 15 человек
В Прикамье за предыдущие сутки из больниц выписали еще 15 пациентов, после лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 4101.
Под наблюдением специалистов остаются 2799 жителей Пермского края. На утро 23 июля общее число выявленных заболевших составляет 5283 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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