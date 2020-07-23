Коронавирус в Пермском крае, последние новости на 24 июля 2020: антилидерами по заболеваемости остаются Пермь и Березники
По данным Роспотребнадзора на 24 июля 2020 года в Пермском крае было выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5283 человек. Ежесуточный прирост больных составил 1,4%, коэффициент распространения болезни составляет 0,9.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5283 человек. Инфографика: Яндекс
Из 72 новых инфицированных – 22 мужчины, 40 женщины, 10 детей (шесть мальчиков и четыре девочки). Младше 45 лет – 17 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
- За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано четыре летальных исхода: три пациента умерли от COVID-19, один умер по причинам, не связанным с COVID-19, - сообщили в краевом оперштабе. - Таким образом, на 24 июля 2020 года был зафиксирован 121 летальный исход от COVID-19. Еще 84 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.
В пермском краевом минзраве сообщили статистику по заболевшим коронавирусом в каждом районе края.
«Свободной» от коронавируса остается только одна территория региона - Косинский округ. Инфографика: краевой оперштаб.
Новые заболевшие проживают в 15 территориях. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевои столице (36), пять - в Соликамске, четыре - в Лысьве, еще по три заболевших в Бардымском округе, Березниках, Октябрьском и Уинском городских округах. По два инфицированных выявлено Ильинском, Горнозаводске, Куединском городском округе и Кудымкарском округе, по одному - в Кудымкаре, Краснокамске, Добрянке и Юсьвинском муниципальном округе.
«Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинскии округ.
Данные по районам Пермского края 23 июля:
Александровский район 4;
Бардымский МО 47 (+3);
Березники 286 (+3);
Березовский МО 8;
Большесосновский район 12;
Верещагино 29;
Гайнский округ 10;
Горнозаводск 14;
Гремячинск 22;
Губаха 70;
Добрянка 98 (+1);
Еловский округ 3;
ЗАТО Звездный 3;
Ильинский ГО 10 (+2);
Карагай 19;
Кизел 9;
Кишертский округ 10;
Кочёвский округ 3;
Красновишерск 3;
Краснокамск 101 (+1);
Кудымкар 27 (+1);
Кудымкарский МО 17 (+2);
Куединский район 32 (+2);
Кунгур 36;
Кунгурский МР 37;
Лысьва 40 (+4);
Нытва 17;
Ординский МО 21;
Октябрьский ГО 282 (+3);
Осинский округ 17;
Оханский округ 3;
Очер 12;
Пермский район 269;
Пермь 3300 (+36);
Сивинский округ 7;
Соликамск 79 (+5);
Суксун 26;
Уинский 18 (+3);
Чайковский 62;
Частинский МО 6;
Чердынь 15;
Чернушка 46;
Чусовой 127;
Юрлинский МО 3;
Юсьвинский МО 8 (+1).
ИСТОЧНИК KP.RU
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