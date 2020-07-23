2020-07-23T21:28:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пермском крае, последние новости на 24 июля 2020: антилидерами по заболеваемости остаются Пермь и Березники

Коэффициент распространения COVID-19 в регионе составляет 0,9
Алена ОВЧИННИКОВА
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Наибольшее число новых инфицированных - 36 - выявлено в краевой столице.Наибольшее число новых инфицированных - 36 - выявлено в краевой столице.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По данным Роспотребнадзора на 24 июля 2020 года в Пермском крае было выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5283 человек. Ежесуточный прирост больных составил 1,4%, коэффициент распространения болезни составляет 0,9.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5283 человек. Инфографика: Яндекс

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5283 человек. Инфографика: Яндекс

Из 72 новых инфицированных – 22 мужчины, 40 женщины, 10 детей (шесть мальчиков и четыре девочки). Младше 45 лет – 17 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

- За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано четыре летальных исхода: три пациента умерли от COVID-19, один умер по причинам, не связанным с COVID-19, - сообщили в краевом оперштабе. - Таким образом, на 24 июля 2020 года был зафиксирован 121 летальный исход от COVID-19. Еще 84 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

В пермском краевом минзраве сообщили статистику по заболевшим коронавирусом в каждом районе края.

«Свободной» от коронавируса остается только одна территория региона - Косинский округ. Инфографика: краевой оперштаб.

«Свободной» от коронавируса остается только одна территория региона - Косинский округ. Инфографика: краевой оперштаб.

Новые заболевшие проживают в 15 территориях. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевои столице (36), пять - в Соликамске, четыре - в Лысьве, еще по три заболевших в Бардымском округе, Березниках, Октябрьском и Уинском городских округах. По два инфицированных выявлено Ильинском, Горнозаводске, Куединском городском округе и Кудымкарском округе, по одному - в Кудымкаре, Краснокамске, Добрянке и Юсьвинском муниципальном округе.

«Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинскии округ.

Данные по районам Пермского края 23 июля:

Александровский район 4;

Бардымский МО 47 (+3);

Березники 286 (+3);

Березовский МО 8;

Большесосновский район 12;

Верещагино 29;

Гайнский округ 10;

Горнозаводск 14;

Гремячинск 22;

Губаха 70;

Добрянка 98 (+1);

Еловский округ 3;

ЗАТО Звездный 3;

Ильинский ГО 10 (+2);

Карагай 19;

Кизел 9;

Кишертский округ 10;

Кочёвский округ 3;

Красновишерск 3;

Краснокамск 101 (+1);

Кудымкар 27 (+1);

Кудымкарский МО 17 (+2);

Куединский район 32 (+2);

Кунгур 36;

Кунгурский МР 37;

Лысьва 40 (+4);

Нытва 17;

Ординский МО 21;

Октябрьский ГО 282 (+3);

Осинский округ 17;

Оханский округ 3;

Очер 12;

Пермский район 269;

Пермь 3300 (+36);

Сивинский округ 7;

Соликамск 79 (+5);

Суксун 26;

Уинский 18 (+3);

Чайковский 62;

Частинский МО 6;

Чердынь 15;

Чернушка 46;

Чусовой 127;

Юрлинский МО 3;

Юсьвинский МО 8 (+1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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