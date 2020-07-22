В Прикамье на Каме подросток упал с гидроцикла и захлебнулся

22 Июль 2020 2020-07-22T15:02:13+03:00

Подросток находится в больнице, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких Фото: Василий Вахрин

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Во вторник, 14 июля, 38-летний житель Прикамья вместе с 15-летним подростком катались на гидроцикле на Каме в районе деревни Усть-тары Пермского района. В какой-то момент аквабайк перевернулся, подросток упал в воду, наглотался воды и потерял сознание.

- Своевременное оказание пострадавшему медицинской помощи позволило избежать его гибели. Подросток госпитализирован в клиническую больницу города Перми, где в данный момент находится на искусственной вентиляции легких, - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Следователи установили, что у мужчины не было разрешения на управление гидроциклом.

- В этой связи следователем направлена информация в ГУ МЧС России по Пермскому краю для принятия соответствующих мер. Проводится проверка устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего, а также родственники мальчика, - добавили в Уральском следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU