В Перми легковушка сбила мать с двумя детьми

23 Июль 2020 2020-07-23T14:08:11+03:00

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В Перми, 22 июля, около 16 часов на улице Куйбышева случилось дорожно-транспортное происшествие. В районе дома № 147 легковой автомобиль сбил 28-летнюю женщину, которая перебегала дорогу с двумя детьми на красный сигнал светофора. Очевидцы вызвали на место аварии «скорую».

В результате ДТП пострадала женщина, но после осмотра медиками, от госпитализации она отказалась. 6-летнюю девочку медики отвезли в больницу. Второй ребенок не пострадал.

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Авария произошла в Ильинском районе (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU