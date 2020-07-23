В Перми легковушка сбила мать с двумя детьми
В Перми, 22 июля, около 16 часов на улице Куйбышева случилось дорожно-транспортное происшествие. В районе дома № 147 легковой автомобиль сбил 28-летнюю женщину, которая перебегала дорогу с двумя детьми на красный сигнал светофора. Очевидцы вызвали на место аварии «скорую».
В результате ДТП пострадала женщина, но после осмотра медиками, от госпитализации она отказалась. 6-летнюю девочку медики отвезли в больницу. Второй ребенок не пострадал.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
В Пермском крае легковушку согнуло пополам, погиб 26-летний пассажир
Авария произошла в Ильинском районе (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU