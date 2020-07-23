2020-07-23T14:08:11+03:00
Общество

В Перми легковушка сбила мать с двумя детьми

Они перебегали дорогу на красный сигнал светофора
Анна Маркова
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Авария произошла на улице Куйбышева.Авария произошла на улице Куйбышева.Фото: Василий Вахрин
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В Перми, 22 июля, около 16 часов на улице Куйбышева случилось дорожно-транспортное происшествие. В районе дома № 147 легковой автомобиль сбил 28-летнюю женщину, которая перебегала дорогу с двумя детьми на красный сигнал светофора. Очевидцы вызвали на место аварии «скорую».

В результате ДТП пострадала женщина, но после осмотра медиками, от госпитализации она отказалась. 6-летнюю девочку медики отвезли в больницу. Второй ребенок не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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