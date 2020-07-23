2020-07-23T08:19:06+03:00
Происшествия

В Пермском крае легковушку согнуло пополам, погиб 26-летний пассажир

Авария произошла в Ильинском районе
Анна Маркова
Поделиться:
В аварии водитель выжил, пассажир погиб. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.В аварии водитель выжил, пассажир погиб. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
Изменить размер текста:

В Ильинском районе, 22 июля, в 6.00 произошло ДТП на дороге Пермь - Ильинский. За рулем была 22-летняя девушка села Слудка. У поворота на деревню Москвино она не справилась с управлением съехала в кювет, машина врезалась в дерево.

26-летний пассажир погиб на месте. Девушка-водитель получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.

- Ранее водитель неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

За рулем была 22-летняя девушка села Слудка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

За рулем была 22-летняя девушка села Слудка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Решение Ростехнадзора будем оспаривать». В ПСК не согласны с выводами экспертизы по трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»
В Перми к берегу Камы прибило труп молодого мужчины в джинсах
В Пермском крае легковушку согнуло пополам, погиб 26-летний пассажир
От коронавируса выздоровели еще 17 пермяков
Туристам, приезжающим в Пермский край, могут вернуть до 15 000 рублей
В Перми ушел из дома и пропал молодой мужчина
В Перми часть Комсомольского проспекта закроют для движения
В рамках нацпроекта на дорогах Прикамья установили еще 12 комплексов фотовидеофиксации
«До чего дошел прогресс». Пермский предприниматель отправил на конференцию вместо себя робота-двойника
В Перми пропала 37-летняя женщина
«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий