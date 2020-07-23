В Пермском крае легковушку согнуло пополам, погиб 26-летний пассажир

23 Июль 2020 2020-07-23T08:19:06+03:00

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В Ильинском районе, 22 июля, в 6.00 произошло ДТП на дороге Пермь - Ильинский. За рулем была 22-летняя девушка села Слудка. У поворота на деревню Москвино она не справилась с управлением съехала в кювет, машина врезалась в дерево.

26-летний пассажир погиб на месте. Девушка-водитель получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.

- Ранее водитель неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

За рулем была 22-летняя девушка села Слудка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU