Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на все» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги

23 Июль 2020 2020-07-23T13:20:50+03:00

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на все» можно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, на сайте raif.ru или в любом офисе Райффайзенбанка. Фото: Райффайзенбанк

Максимальный кэшбэк у одного из держателей карты за месяц составил более 11000 рублей

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За первые недели после запуска кредитной карты «Кэшбэк на все» Райффайзенбанк начислил кэшбэка на сумму более 200 тыс. руб.

Минимальный возврат средств за разовую покупку составил одну копейку. Это была оплата товара стоимостью 1 рубль в аптеке. Самый большой кэшбэк за разовую покупку был начислен за покупку мебели — 4033,63 рубля. Подобная сумма кэшбэка за одну оплату по карте превышает ограничение, установленное многими банками для месячной суммы покупок. При этом максимальный кэшбэк за месяц составил более 11000 рублей, что также превышает лимит многих банков более чем три раза.

- В начале июня Райффайзенбанк объявил о запуске новой кредитной карты «Кэшбэк на все». Ее владельцы получают 1,5% кэшбэка рублями с любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней, отметил Алексей Пылов, директор офиса «Пермский» Райффайзенбанка.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также за операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение крупных покупок.

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на все» можно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, на сайте raif.ru или в любом офисе Райффайзенбанка.

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Заявку нужно успеть подать до 31 декабря 2020 года (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU