2020-07-23T11:44:06+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Год бесплатно по кредитной карте Райффайзенбанка, оформленной с кредитом!

Заявку нужно успеть подать до 31 декабря 2020 года
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото: РайффайзенбанкФото: Райффайзенбанк
Изменить размер текста:

Дарим год бесплатного обслуживания по кредитным картам «110 дней» без процентов и Наличной карте при оформлении с потребительским кредитом.

До 31 декабря 2020 года подайте заявку на кредитную карту Райффайзенбанка Mastercard «110 дней» без процентов или Visa Наличную карту к вашему потребительскому кредиту, совершите покупку по карте в месяц подачи заявки или следующий за ним месяц и получите бесплатный год обслуживания вашей кредитной карты.

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами участия в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми легковушка сбила мать с двумя детьми
В Пермском крае на сотрудника ГУФСИН завели уголовное дело
Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на все» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги
В Перми из психиатрической больницы ушел пациент
Год бесплатно по кредитной карте Райффайзенбанка, оформленной с кредитом!
В Перми коронавирус выявили еще у 72 человек
«Решение Ростехнадзора будем оспаривать». В ПСК не согласны с выводами экспертизы по трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»
В Перми к берегу Камы прибило труп молодого мужчины в джинсах
В Пермском крае легковушку согнуло пополам, погиб 26-летний пассажир
От коронавируса выздоровели еще 17 пермяков
Туристам, приезжающим в Пермский край, могут вернуть до 15 000 рублей
В Перми ушел из дома и пропал молодой мужчина
В Перми часть Комсомольского проспекта закроют для движения
В рамках нацпроекта на дорогах Прикамья установили еще 12 комплексов фотовидеофиксации
«До чего дошел прогресс». Пермский предприниматель отправил на конференцию вместо себя робота-двойника
В Перми пропала 37-летняя женщина
«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий