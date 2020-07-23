От коронавируса выздоровели еще 17 пермяков

23 Июль 2020 2020-07-23T07:38:59+03:00

Их выписали из больниц за минувшие сутки

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В Пермском крае за предыдущие сутки из медучреждений выписано еще 17 пациентов, они лечились от коронавируса. Общее число выздоровевших с начала пандемии в регионе COVID-19 составило 4086.

Под наблюдением специалистов остаются 2815 человек. На утро 23 июля общее число выявленных заболевших составляет 5211 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU