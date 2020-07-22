Коронавирус в Перми, последние новости на 23 июля 2020: в больницах с COVID-19 находятся 939 человек

По данным на утро 23 июля число заболевших коронавирусом в Пермском крае составило 5211. За предыдущие сутки выявлено 69 новых случая заражения COVID-19. Из них – 31 мужчина, 34 женщины и четверо детей (1 мальчик и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет.

Также за минувшие сутки зафиксировано три летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Также, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на утро 23 июля зафиксировано 118 летальных исходов от COVID-19. Еще 83 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

Для медработников в Пермский край поступило 55 миллионов рублей от Правительства РФ. Инфографика: Яндекс

Ежесуточный прирост больных составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9

«Свободной» от коронавируса остается только одна территория региона - Косинский округ. Инфографика: краевой оперштаб.

По сообщению оперштаба, в Пермский край поступило 55 миллионов рублей от Правительства РФ.

Средства будут направлены на выплату отпускных или компенсаций за отпуск медицинским и иным работникам, которые воспользовались отпуском или компенсацией в период пандемии коронавируса. Всего в регионы из Резервного фонда страны передано более 5 млрд руб, - говорится в сообщении оперштаба.