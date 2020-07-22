2020-07-22T18:42:50+03:00
Происшествия

В Перми пропала 37-летняя женщина

Волонтеры сообщают, что она нуждается в медпомощи
Виктор Правдин
Поделиться:
Пропавшая женщина. Фото поискового отряда Лиза Алерт/ВКонтактеПропавшая женщина. Фото поискового отряда Лиза Алерт/ВКонтакте
Изменить размер текста:

Вечером во вторник, 21 июля, 37-летняя Надежда Щукова вышла из дома и пропала.

Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт сообщают, что женщина нуждается в медицинской и просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Надежды или видел ее, сообщать координаторам поисков по телефонам: 8-951-940-98-38 Татьяна и 8-902-834-46-98 Мария.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы,серые глаза.

Была одета в черную джинсовку, бежевую блузку, темно-серые джинсы, черные кроссовки, с собой у Надежды была черная сумка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Любимый мой, утром, вечером и темной ночью думаю о тебе и жду». Мама пропавшего пермяка записала обращение к сыну

Молодой человек пропал при странных обстоятельствах утром 1 мая (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«До чего дошел прогресс». Пермский предприниматель отправил на конференцию вместо себя робота-двойника
В Перми пропала 37-летняя женщина
«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий
В Перми отремонтировали Кировский и Мотовилихинский отделы ЗАГС
В Прикамье на Каме подросток упал с гидроцикла и захлебнулся
«Откачали с помощью кислородного аппарата». В Прикамье пожарные спасли попавшую в ДТП женщину
Пермяк выиграл марафон на 100 км по пересеченной местности
Пермь приняла участие в акции «Мир без слез» банка ВТБ
«Любимый мой, утром, вечером и темной ночью думаю о тебе и жду». Мама пропавшего пермяка записала обращение к сыну
В Перми РЭО ГИБДД будет работать в порядке «живой» очереди
Как пермякам получить помощь на покупку школьных товаров
Цеху погрузки продукции филиала «Азот» исполнилось 10 лет
В Пермском крае 69 новых случаев коронавирусной инфекции
В Прикамье власти помогут достроить долгострой на улице Толмачева, 15 в Перми
В Перми у ребенка в стиральной машине застряла нога
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 46 пациентов
В Пермском крае водитель погиб под своим трактором
В Пермском крае на производстве взорвался котел, три человека в больнице
В Перми восстановят долгострой на улице Толмачева
Погода в Пермском крае на сегодня, 22 июля: небольшие дожди и тепло
В Пермском крае пройдет прямая линия по проблемам выплат на детей
«Подслушано Мотовилиха», «Подслушано Парковый»: в соцсетях появились сообщества по районам Перми
В Пермском крае завершены поиски пропавшей женщины