В Перми пропала 37-летняя женщина

22 Июль 2020 2020-07-22T18:42:50+03:00

Волонтеры сообщают, что она нуждается в медпомощи

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Вечером во вторник, 21 июля, 37-летняя Надежда Щукова вышла из дома и пропала.

Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт сообщают, что женщина нуждается в медицинской и просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Надежды или видел ее, сообщать координаторам поисков по телефонам: 8-951-940-98-38 Татьяна и 8-902-834-46-98 Мария.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы,серые глаза.

Была одета в черную джинсовку, бежевую блузку, темно-серые джинсы, черные кроссовки, с собой у Надежды была черная сумка.

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ИСТОЧНИК KP.RU