«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий

22 Июль 2020 2020-07-22T16:57:10+03:00

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- Рабочие ремонтировали оборудования на складе, который находится над землей - рассказывает источник, знакомый с ситуацией. - Когда закончили, начали спускаться по лестнице. На высоте примерно 12 метров у одного из работяг лестница ушла из-под ног, он упал и разбился насмерть.

Трагический случай произошел вечером в понедельник, 20 июля, на одном из крупных предприятий в Соликамске.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «КП» произошедшее и добавил, что погибшему было около 40 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU