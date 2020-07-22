«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий
- Рабочие ремонтировали оборудования на складе, который находится над землей - рассказывает источник, знакомый с ситуацией. - Когда закончили, начали спускаться по лестнице. На высоте примерно 12 метров у одного из работяг лестница ушла из-под ног, он упал и разбился насмерть.
Трагический случай произошел вечером в понедельник, 20 июля, на одном из крупных предприятий в Соликамске.
Источник в правоохранительных органах подтвердил «КП» произошедшее и добавил, что погибшему было около 40 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU