В Перми с крыши Дворца культуры железнодорожников упал рабочий
Он выполнял ремонтные работы без страховки
Мужчина упал с девятиметровой высоты и погиб. Фото: yandex.ru/maps
Изменить размер текста:
В Перми 20 июля произошел несчастный случай во время работ на крыши здания Дворца культуры железнодорожников. Утром, на объект пришла бригада рабочих, чтобы провести ремонтные работы кровли.
Они из рабочих, 54-летний мужчина, залез на крышу, страховки при нем не было. Он оступился и упал с высоты 9 метров. От полученных травм мужчина погиб на месте. Помощь, приехавшей на место «скорой», уже не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU