В Перми с крыши Дворца культуры железнодорожников упал рабочий

21 Июль 2020 2020-07-21T09:12:24+03:00

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В Перми 20 июля произошел несчастный случай во время работ на крыши здания Дворца культуры железнодорожников. Утром, на объект пришла бригада рабочих, чтобы провести ремонтные работы кровли.

Они из рабочих, 54-летний мужчина, залез на крышу, страховки при нем не было. Он оступился и упал с высоты 9 метров. От полученных травм мужчина погиб на месте. Помощь, приехавшей на место «скорой», уже не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU