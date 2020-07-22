2020-07-22T12:16:55+03:00
Общество

В Пермском крае 69 новых случаев коронавирусной инфекции

Общее количество заболевших в регионе составило 5211 человека
Анна Маркова
Поделиться:
На 22 июля общее количество заболевших в регионе составляет 5211 человек.На 22 июля общее количество заболевших в регионе составляет 5211 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Пермском крае за прошедшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 69 пермяков. На 22 июля общее количество заболевших в регионе составляет 5211 человек.

19 человек проходят лечение в больницах, 50 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных 1,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 21 июля – 1,03).

Из 69 новых заболевших – 31 мужчина, 34 женщины, 4 детей (1 мальчик и 3 девочки). Младше 45 лет – 19 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. - За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода, - сообщает Минздрав Пермского края.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

00:00
00:00

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 22 июля 2020: число заболевших и выздоровевших почти одинаковое

73 человека заразились, 74 - выписались из больниц (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермяк выиграл марафон на 100 км по пересеченной местности
Пермь приняла участие в акции «Мир без слез» банка ВТБ
«Любимый мой, утром, вечером и темной ночью думаю о тебе и жду». Мама пропавшего пермяка записала обращение к сыну
В Перми РЭО ГИБДД будет работать в порядке «живой» очереди
Как пермякам получить помощь на покупку школьных товаров
Цеху погрузки продукции филиала «Азот» исполнилось 10 лет
В Пермском крае 69 новых случаев коронавирусной инфекции
В Прикамье власти помогут достроить долгострой на улице Толмачева, 15 в Перми
В Перми у ребенка в стиральной машине застряла нога
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 46 пациентов
В Пермском крае водитель погиб под своим трактором
В Пермском крае на производстве взорвался котел, три человека в больнице
В Перми восстановят долгострой на улице Толмачева
Погода в Пермском крае на сегодня, 22 июля: небольшие дожди и тепло
В Пермском крае пройдет прямая линия по проблемам выплат на детей
«Подслушано Мотовилиха», «Подслушано Парковый»: в соцсетях появились сообщества по районам Перми
В Пермском крае завершены поиски пропавшей женщины