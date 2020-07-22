В Пермском крае 69 новых случаев коронавирусной инфекции

22 Июль 2020 2020-07-22T12:16:55+03:00

На 22 июля общее количество заболевших в регионе составляет 5211 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Пермском крае за прошедшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 69 пермяков. На 22 июля общее количество заболевших в регионе составляет 5211 человек.

19 человек проходят лечение в больницах, 50 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных 1,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 21 июля – 1,03).

Из 69 новых заболевших – 31 мужчина, 34 женщины, 4 детей (1 мальчик и 3 девочки). Младше 45 лет – 19 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. - За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода, - сообщает Минздрав Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU