Коронавирус в Перми, последние новости на 22 июля 2020: число заболевших и выздоровевших почти одинаковое

Статистика по заболевшим в Пермском крае чуть снизилась. Если в последние пять дней количество заболевших было 80-90, то сегодня их 73. Меньше половины были госпитализированы. 33 человека, заболевших COVID-19 проходят лечение в больницах, 40 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

По данным Роспотребнадзора общее число инфицированных в Пермском крае на 22 июля 2020 года достигло 5142 человек. Ежесуточный прирост составил 1,7%. Коэффициент распространения болезни 1,03.

Среди 73 новых инфицированных – 31 мужчина, 37 женщин и пять детей (три мальчика и две девочки). Младше 45 лет – 21 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

Наибольшее число новых инфицированных выявлено в Перми. Инфографика: краевой оперштаб.

- Новые заболевшие проживают в 13 территориях, - сообщили в краевом оперштабе. - Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевой столице (43), еще по четыре – в Березниках, Октябрьском и Бардымском районе, три заболевших выявлено в Чернушке, по два инфицированных – в Кунгуре, Краснокамске и Уинском, по одному - в Губахе, Суксуне, Чердыни и Пермском районе.

За минувшие сутки было зафиксировано пять летальных исходов: три пациента умерли от COVID-19. Двое по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 22 июля 2020 года в Пермском крае зафиксировано 116 летальных исходов от коронавируса. Еще 82 случая смерти инфицированных – не связаны с этой инфекцией.

«Свободной» от коронавируса остается только одна территория региона - Косинский округ. Инфографика: Яндекс

Из медучреждений Прикамья было выписано 74 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 4023.