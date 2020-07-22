В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 46 пациентов
В Пермском крае за предыдущие сутки из больниц выписаны еще 46 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Всего в регионе COVID-19 переболело уже 4069.
Под наблюдением специалистов остаются 2578 жителей Пермского края. На утро 22 июля общее число выявленных заболевших составляет 5142 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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