В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 46 пациентов

22 Июль 2020 2020-07-22T08:36:46+03:00

Всего в регионе COVID-19 переболело уже 4069. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Пермском крае за предыдущие сутки из больниц выписаны еще 46 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Всего в регионе COVID-19 переболело уже 4069.

Под наблюдением специалистов остаются 2578 жителей Пермского края. На утро 22 июля общее число выявленных заболевших составляет 5142 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU