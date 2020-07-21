2020-07-21T20:22:46+03:00
Происшествия

В Пермском крае завершены поиски пропавшей женщины

О ее судьбе рассказали волонтеры
Алена ОВЧИННИКОВА
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Жительницу Березников искали пять дней. Фото: поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь.Жительницу Березников искали пять дней. Фото: поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь.
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Пять суток в Пермском крае искали 58-летнюю Нину П. Женщина живет в Березниках, на улице Льва Толстого. 16 июля она вышла из дома и больше не вернулась. Родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам за помощью.

21 июля на поиски женщины вышли волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь. Они проверили территорию вблизи дома, где жила пропавшая женщина. А через несколько часов после начала поисков на странице группы в соцсетях появилось сообщение «Найдена, жива, просьба снять репосты».

О том, где была женщина все эти дни, волонтеры не сообщают.

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Волонтеры отправились на ее поиски (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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