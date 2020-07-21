В Пермском крае вышла из дома и пропала женщина

21 Июль 2020 2020-07-21T17:36:42+03:00

Жительницу Березников не могут найти пять дней. Фото: поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь.

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16 июля в Березниках вышла из дома и пропала Пегушина Нина Павловна. 58-летняя женщина живет в доме на улице Льва Толстого, 84. Домой она не возвращается уже пять дней, поэтому родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам за помощью.

- Место сбора для поисков Нины Пегушиной: город Березники, улица Ломоносова д.92, - сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь. - Время сбора - 21 июля в 18.30. Обязательно маски, перчатки. Место поиска – город. Светоотражающий жилет, фонари, полностью заряженный телефон. Координатор поиска - Олеся 89194942985.

Приметы: рост 160 см., среднего телосложения, глаза серые, волосы темно-русые с сединой.

Была одета: черные брюки, черные туфли, розово-черная кофта.

ИСТОЧНИК KP.RU