В Пермском крае вышла из дома и пропала женщина
16 июля в Березниках вышла из дома и пропала Пегушина Нина Павловна. 58-летняя женщина живет в доме на улице Льва Толстого, 84. Домой она не возвращается уже пять дней, поэтому родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам за помощью.
- Место сбора для поисков Нины Пегушиной: город Березники, улица Ломоносова д.92, - сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь. - Время сбора - 21 июля в 18.30. Обязательно маски, перчатки. Место поиска – город. Светоотражающий жилет, фонари, полностью заряженный телефон. Координатор поиска - Олеся 89194942985.
Приметы: рост 160 см., среднего телосложения, глаза серые, волосы темно-русые с сединой.
Была одета: черные брюки, черные туфли, розово-черная кофта.
ИСТОЧНИК KP.RU