Родные девочки, утонувшей в пермском бассейне «Олимпия» отсудили два миллиона 700 тысяч рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T19:46:20+03:00

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В Индустриальном суде Перми рассмотрели иск родственников 10-летней девочки, утонувшей в бассейне спорткомплекса «Олимпия». Трагедия произошла, напомним, 22 октября 2019 года. Это случилось на глазах у взрослых, которые наблюдали со смотровой площадки, как тренируются их дети. Увидев, что девочка ушла на дно, они кричали и стучали по окнам, но их не слышали. Когда ребенка достали из воды, реанимировать ее пытались две бригады «скорой», но безуспешно.

- Между матерью ребенка и ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» был заключен договор возмездного оказания услуг, ребенок был принят в спортивную группу для занятий под руководством тренера, осуществлявшего деятельность на основании трудового договора, - пояснили в пресс-службе Индустриального суда Перми. - Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, развившейся вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении.

Суд взыскал с ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в пользу родителей ребенка по 1 миллиону рублей каждому, в пользу бабушки – 700 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU