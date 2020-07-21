2020-07-21T18:26:50+03:00
Общество

«Это вызывает много негатива». Глава Прикамья поручил приостановить объединение больниц

Речь об этом шла во время рабочей встречи с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой
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Объединение больниц вызывают много негатива у населения.Объединение больниц вызывают много негатива у населения.Фото: Василий Вахрин
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Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой. Речь шла о приостановке слияния медучреждений и дальнейшем векторе развития медицины в крае.

- Объединение больниц вызывают много негатива у населения, в связи с чем будет правильным приостановить эти процессы, - отметил Дмитрий Махонин. - Решения, которые касаются оказания медицинской помощи жителям Прикамья, нужно принимать взвешенно.

Глава региона поручил краевому минздраву в течение месяца разработать план развития медицинской отрасли в регионе.

- Считаю, что особое внимание нужно уделить заработной плате первичного медицинского персонала, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Именно они больше всего контактируют с населением и влияют на то, как жители воспринимают медицину в целом. Комфортные условия труда изменят отношение специалистов к работе в лучшую сторону, и пациенты будут получать самое высокое качество медицинских услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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