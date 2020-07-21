2020-07-21T12:00:46+03:00
Общество

В Минздраве Пермского края прокомментировали заражение новорожденной коронавирусом

Диагноз ей поставили после того, как они выписались из роддома
Анна Маркова
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Коронавирус ребенок перенес безсимптомно. Фото: семейный архив Ирины Туктаровой.Коронавирус ребенок перенес безсимптомно. Фото: семейный архив Ирины Туктаровой.
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На днях «Комсомольская правда» писала о случае, когда у новорожденной девочки в Перми выявили коронавирус, после выписки из роддома. Маме позвонили и сообщили, что они могли заразиться, пока там лежали, так как у сотрудника был выявлен COVI-19.

В Минздраве прокомментировали это случай:

«У девочки действительно подтвержденный COVID-19, но протекает бессимптомно, девочка была на амбулаторном лечении. Девочка была выписана 9 июня, а 16 отделение закрыли на карантин, поэтому все выписанные со 2 июня пациенты попали в круг контактных лиц, в связи с этим было проведено их обследование на COVID-19. Определяют путь заражения специалисты Роспотребнадзора».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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