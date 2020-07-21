«Два дня был в коме». Медики рассказали о состоянии мальчика, едва не утонувшего в Березниках

Мужчина первым бросился на спасение школьника. Фото: личный архив Дмитрия Луханина.

Историю о счастливом спасении 14-летнего мальчика из Березников «КП» уже вам рассказывала. Сегодня врачи рассказали о состоянии ребенка, который поступил в «Краевую больницы им. Вагнера» в Березниках 10 июля.

- Мальчик поступил в реанимационное отделение больницы с гипоксией мозга, - рассказывает Светлана Павлова, заведующая педиатрическим отделением в городе Березники, - несколько дней он пребывал в коме, врачи оказывали ему всю необходимую помощь. - 14 июля подросток был переведен в педиатрическое отделение и сегодня уже идет на поправку.

Напомним, ЧП произошло ранним утром 10 июля на первом городскому пруду. Купавшиеся подростки начали звать на помощь. В воду бросился 33-летний 33-летний горнорабочий «Уралкалия» Дмитрий Луханин, который и вытащил ребенка из воды, но мальчик уже был без сознания. Реанимировать подростка удалось тут же, сделал это второй подбежавший мужчина. После чего свидетели происшествия вызвали скорую помощь, которая увезла мальчика в больницу.

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