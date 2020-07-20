В Пермском крае на пожаре погибли отец и семилетний сын

20 Июль 2020 2020-07-20T11:47:38+03:00

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В Пермском крае ночью 19 июля в поселке Лысьва на улице Камская загорелся дом. Звонок пожарным поступил около 1.30, на место выехали 4 машины и 16 человек пожарно-спасательного отряда. Информацию о пожаре сообщает администрация Березниковского района на своем сайте.

Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Под завалами на месте пожара обнаружены обгоревшие тела двух погибших: 32-летнего мужчины и 7-летнего мальчика.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU