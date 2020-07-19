2020-07-19T16:08:31+03:00
Происшествия

В Перми на пожаре женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, еще один человек погиб

В тушении огня принимали участие 30 пожарных
Анна Маркова
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Пожар полностью уничтожил два дома, бани и надворные постройки. Фото: chp_dtp_permПожар полностью уничтожил два дома, бани и надворные постройки. Фото: chp_dtp_perm
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В Перми, 18 июля, произошел крупный пожар на улице Космическая, это в микрорайоне Голованово. Сообщение на пульт пожарных поступило в 22.00. Когда огнеборцы прибыли на место, пожар распространился на два участка, горели два дома, бани и надворные постройки.

Спасаясь от огня пострадала 79-летняя женщина, она выпрыснула со второго этажа дома. Приехавшие на вызов медики, госпитализировали ее в больницу.

- На месте пожара была плотная застройка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Площадь пожара 124 кв.м. При разборе завалов бы обнаружен погибший 54-летний мужчина.

Справиться с открытым огнем пожарным удалось лишь через полтора часа. В тушении принимали участие 7 единиц техники и 30 пожарных. Дома сгорели полностью и восстановлению не подлежат. Погорельцы остались без крыши над головой.

- Причины и обстоятельства пожара уточняются, - сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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