В Пермском крае во время грозы выпал град

19 Июль 2020 2020-07-19T20:37:34+03:00

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Пермский край, как и прогнозировали синоптики, накрыл холодный фронт. По всем южным районам края и в Перми есть вероятность крупного града.

Подтверждение этому пришло из Суксунского района. Ледяные горошины усыпали траву в приусадебных участках. По сообщениям из социальных сетей известно, что в Перми гроза стала виновницей отключения электроэнергии в некоторых домах.

- Ночью и в течение завтрашнего дня, 20 июля, грозы по центральным и южным районам края будут продолжаться, - сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета. - В отдельных районах может выпасть до 30-50 мм осадков и более.

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ИСТОЧНИК KP.RU