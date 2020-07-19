2020-07-19T20:37:34+03:00
Общество

В Пермском крае во время грозы выпал град

Ледяные горошины усыпали траву на приусадебных участках
Анна Маркова
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Град прошел в Суксунском районе. Фото: скриншот видео: com/chp_59Град прошел в Суксунском районе. Фото: скриншот видео: com/chp_59
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Пермский край, как и прогнозировали синоптики, накрыл холодный фронт. По всем южным районам края и в Перми есть вероятность крупного града.

Подтверждение этому пришло из Суксунского района. Ледяные горошины усыпали траву в приусадебных участках. По сообщениям из социальных сетей известно, что в Перми гроза стала виновницей отключения электроэнергии в некоторых домах.

- Ночью и в течение завтрашнего дня, 20 июля, грозы по центральным и южным районам края будут продолжаться, - сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета. - В отдельных районах может выпасть до 30-50 мм осадков и более.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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