2020-07-19T11:46:02+03:00
Общество

На Пермский край обрушатся грозы, а утром возможен туман

Синоптики рассказали о погоде на 19 июля
Анна Маркова
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Аномальная жара уходит из Пермского края.Аномальная жара уходит из Пермского края.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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Аномальная жара уходит из Пермского края. Столбик термометра уже не поднимается выше 30 градусов. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Пермском крае, 19 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман.

Ветер ночью северный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 25-30°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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