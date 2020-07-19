В Прикамье детский лагерь, который не принял 300 детей в день заезда, назначил новую дату

19 Июль 2020 2020-07-19T20:05:45+03:00

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Пермский лагерь «Восток-5» на странице в социальной сети сообщил, что назначена новая дата заезда для детей, которая сорвалась на прошлой неделе.

Напомним, заезд первой, смены должен был состояться 17 июля. В этом году массовых заездов организовано не было, родители должны были привезти детей самостоятельно.

Лагерь находится в 45 км от Перми, в деревне Растягаево, недалеко от Усть-Качки. Однако, приехавшим туда родителям и детям, у ворот лагеря сотрудники сообщили, что заезда в этот день не будет.

Как удалось выяснить «КП», Роспотребнадзор не дал положительного заключения на открытие лагеря, так как буквально накануне возникли проблемы с нехваткой медицинского персонала.

Администрация лагеря сообщила в соцсети: «Актуальная информация о заезде: заезд детей на третью лагерную смену планируется на вторник, 21 июля. Перед заездом вам необходимо выбрать один из двух вариантов: вызвать неотложную помощь или вызвать врача на дом. Это нужно сделать для продления справки по обсервации, где будет указано, что ребенок не состоял в контакте с заболевшими COVID-19 и период обсервации продлен до вторника, 21 июля».

Для детей, у которых нет возможности доехать до лагеря самостоятельно будет организован трансфер.

- Мне сейчас позвонили с администрации лагеря сказали, что 21 числа будут в 10 часов автобусы от Губернии и продлить справку, информация 90%, - пишут родители, купившие путевку в оздоровительный лагерь «Восток-5».

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Родители возмущены тем, что их не предупредили заранее (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU