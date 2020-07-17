2020-07-17T15:46:48+03:00
Общество

«Постояли у ворот и уехали домой». В Пермском крае 300 детей не смогли попасть в лагерь в день заезда

Родители возмущены тем, что их не предупредили заранее
Анна Маркова
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График заезда в лагере «Восток-5» сдвигается, пока не будут выполнены все предписания Роспотребнадзора. Фото: страница в соцсети лагеря.График заезда в лагере «Восток-5» сдвигается, пока не будут выполнены все предписания Роспотребнадзора. Фото: страница в соцсети лагеря.
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В детском загородном оздоровительном лагере «Восток-5» сегодня, 17 июля, должен был состояться заезд первой смены. В этом году массовых заездов организовано не было, родители должны были привезти детей самостоятельно.

Лагерь находится в 45 км от Перми, в деревне Растягаево, недалеко от Усть-Качки. Однако, приехавшим туда родителям и детям, у ворот лагеря сотрудники сообщили, что заезда в этот день не будет.

По телефонам, указанным на сайте лагеря, дозвониться до руководства «Востока-5», чтобы получить комментарий нам не удалось.

На сайте в социальной сети мы нашли сообщение, о подтверждении того, что заезд 17 июля не состоится, однако опубликован он сегодня, около 12 часов. Родители оставляют гневные комментарии в адрес лагеря, не понимая, почему их не оповестили заранее и не называют конкретных причин, почему это произошло.

- Заезд сорван, по непонятным причинам, никто заранее не предупредил, люди специально отпрашивались с работы, потерян рабочий день, бардак, - пишет Юлия. - Не первый год ездим, очень разочарованы.

Как нам рассказал руководитель Ассоциации лагерей Пермского края Валерий Долгих, причиной срыва сроков заезда стали - невыполнение дополнительных предписаний Роспотребнадзора.

- Ведомство не дало положительного заключения, так как буквально накануне у лагеря возникли проблемы с нехваткой медицинского персонала, - сказал Валерий Долгих. - Руководство совершило ошибку, не сообщив об этом родителям заранее. Вопрос с персоналом решается, информация о сроках заезда в «Восток 5» будет доступна в группе «Пермские каникулы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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