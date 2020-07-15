2020-07-15T06:32:07+03:00
Общество

Прокуратура Прикамья выявила нарушения в начислении выплат на детей от 3 до 7 лет

Руководителя Центра социальных выплат обязали их устранить
Анна Маркова
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Не всем семья с с детьми специалисты центров правильно рассчитывали возможность получения выплат на детей.Не всем семья с с детьми специалисты центров правильно рассчитывали возможность получения выплат на детей.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Прокуратура Перми проверила работу отделов «Центров социальных выплат и компенсаций Пермского края» по Дзержинскому и Мотовилихинскому районам. Проверяли как предоставляются меры государственной поддержки семьям с детьми от 3-х до 7 лет. Они назначены указом президента Владимира Путина и должны выплачиваться с июля тем семьям, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.

Выяснилось, что в начислении ежемесячных денежных выплат на ребенка специалисты включали в расчет дохода семьи льготы, получаемые в не денежной форме, а также стоимости предоставляемого образовательной организацией ребенку бесплатного питания, но при этом не учитывали в семейный доход получаемые алиментные выплаты.

Также выяснилось, что в случае отказа в предоставлении мер поддержки заявителям направлялись не аргументированные ответы.

- По итогам проверки прокурором города руководителю ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» внесено представление, которое находится на рассмотрении, - сообщили в Прокуратуре Пермского края. Устранение нарушений взято прокуратурой города на контроль.

В Центре социальных выплат Пермского края создан дополнительный телефон

Теперь вопрос можно задать в смс-сообщении (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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