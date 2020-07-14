В Центре социальных выплат Пермского края создан дополнительный телефон

14 Июль 2020 2020-07-14T06:27:04+03:00

Специалисты не справляются с наплывом звонков от жителей края, поэтому часто до центра невозможно дозвонится. Фото: архив "КП"

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В Центр социальных выплат Пермского края последнее время поступает очень много звонков. Специалисты загружены, чтобы ответить всем желающим, задать вопрос и обрабатывать обращения как можно скорее, там создали дополнительный телефон.

Чтобы получить ответ на вопрос, нужно отправить sms-сообщение, сообщение в Viber или WhatsApp по номеру 8(952) 664 75 22 и указать: полные данные ФИО районный отдел Центра социальных выплат, в который направили заявление контактный номер телефона краткую суть вопроса (например, подать заявление, зачисление пособия) Далее специалисты свяжутся с вами ответным сообщением или позвонят на указанный номер. Кроме того, продолжает работать сall-центр Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края 8 800 302 83 89.

ИСТОЧНИК KP.RU