«Умер на глазах у полицейских». В Пермском крае случайно убили мужчину

14 Июль 2020 2020-07-14T17:05:52+03:00

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Ночью 13 июля в поселке Орле Березниковского городского округа сотрудники ГИБДД обратили внимание на быстро едущий ВАЗ-2114, на автомобиле также имелись с механические повреждения.

Госавтоинспекторы остановили машину. В салоне находились водитель и два пассажира. Полицейские заметили, что у мужчины, сидящего на заднем сиденье, имеется огнестрельное ранение, от которого он скончался на их глазах.

О произошедшем наряд ГИБДД сообщил в дежурную часть. На место ЧП приехали оперативники районного отдела внутренних дел и сыщики из УГРо вместе коллегами из следственного комитета.

Опросив пассажира и водителя "четырнадцатой" правоохранители выяснили, что произошло:

- Два брата и их дядя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, катались на автомобиле по поселку. Возле дома по ул. Пушкина между ними и местными жителями произошел словесный конфликт. Когда пьяная компания решила уехать, один из молодых людей выстрелил из ружья вслед уезжающей машине. Пуля попала в сидевшего на заднем сидении 46-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кроме того, в отношении водителя ВАЗа решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- 22-летниий подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему избирается мера пресечения. Охотничье ружье и патроны к нему изъяты. Работа по установлению обстоятельств произошедшего продолжается, - добавили в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU