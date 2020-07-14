В Перми 29-летнего психбольного, который убил таксиста, заключили под стражу

14 Июль 2020 2020-07-14T11:22:04+03:00

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В Перми следователи заключили под стражу 29-летнего мужчину и предъявили обвинение по статье «Убийство», который 10 июля вызвал такси, а потом убил водителя.

Следователи выяснили, что в тот день мужчина поехал на такси, но расплачиваться с водителем было нечем. Тогда он множество раз ударил таксиста ножом, угнал машину, а потом сжег ее, чтобы скрыть следы преступления.

Позднее тело убитого обнаружили местные жители в деревне Байболовка в Пермском районе. Сгоревший автомобиль таксиста нашли в другом поселке Пермского района.

- В течение нескольких часов оперативными сотрудниками совместно со следователями был установлен и задержан подозреваемый, а также установлена личность погибшего мужчины, - сообщает СКР по Пермскому краю. Обвиняемый заключен под стражу.

Известно, что 7 июля убийца таксиста сбежал из медицинского учреждения, где по решению суда находился на принудительном лечении.

В медучреждении организована проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU