В Перми 29-летнего психбольного, который убил таксиста, заключили под стражу
В Перми следователи заключили под стражу 29-летнего мужчину и предъявили обвинение по статье «Убийство», который 10 июля вызвал такси, а потом убил водителя.
Следователи выяснили, что в тот день мужчина поехал на такси, но расплачиваться с водителем было нечем. Тогда он множество раз ударил таксиста ножом, угнал машину, а потом сжег ее, чтобы скрыть следы преступления.
Позднее тело убитого обнаружили местные жители в деревне Байболовка в Пермском районе. Сгоревший автомобиль таксиста нашли в другом поселке Пермского района.
- В течение нескольких часов оперативными сотрудниками совместно со следователями был установлен и задержан подозреваемый, а также установлена личность погибшего мужчины, - сообщает СКР по Пермскому краю. Обвиняемый заключен под стражу.
Известно, что 7 июля убийца таксиста сбежал из медицинского учреждения, где по решению суда находился на принудительном лечении.
В медучреждении организована проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU